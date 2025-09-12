В первом полугодие пройдут отборочные этапы, во втором - финалы

ПЯТИГОРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Кубок главы Северной Осетии впервые проведут среди студентов СПО в 2025 году, ранее в нем принимали участие только школьники. Об это на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила министр образования и науки Республики Северная Осетия - Алания Элла Алибекова.

"В этом году мы впервые хотим попробовать, по аналогии с тем, как в предыдущие годы мы запускали кубок главы по спортивным направлениям - это баскетбол, волейбол, футбол, и сейчас будем впервые проводить кубок главы среди учреждений среднего профессионального образования", - сообщила Алибекова.

По ее словам, с таким предложением к главе республики обратился председатель Московской осетинской общины Алан Абаев. "С этой инициативой к нам обратился председатель нашего Московского осетинского общества Абаев, с инициативой, чтобы мы провели такую спартакиаду. В первом полугодие будут отборочные этапы, а во втором - финалы", - добавила спикер.

Она также отметила, что может принять участие в финале Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который пройдет в Ставрополе с 15 по 21 сентября 2025 года. "Активное участие принимают обучающиеся Северной Осетии в студенческой весне и занимают тоже лидирующие места. <…> Вчера разговаривала c министром образования Ставропольского края Марией Смагиной, и скорее всего, сама тоже приму участие, посмотрю, как будет организованно мероприятие", - рассказала Алибекова.