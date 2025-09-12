Украинские аккаунты организовали информационную атаку с оскорблениями и угрозами, отметил губернатор Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Страницы губернатора Севастополя Михаила Развожаева подверглись атаке накануне основных дней голосования на выборах главы региона. Об этом он сообщил журналистам.

"На Украине к нашим выборам относятся с огромным вниманием - к сожалению, с вниманием неадекватным, негативным. Выборы губернатора Севастополя для укронацистов - это такая кость в горле. Вчера, когда проводил рабочий эфир вечером, с сотен украинских аккаунтов была организована информационная атака с оскорблениями в мой адрес, в адрес членов моей семьи, с угрозами различными. Тем не менее, понятно, что это никак не помешает сегодняшнему процессу, свободному волеизъявлению севастопольцев", - сказал губернатор.

Накануне вечером глава региона находился в прямом эфире местного телеканала СТВ, в ходе которого должен был отвечать на обращения горожан. Такая работа проводится на регулярной основе.

Досрочное голосование на выборах губернатора Севастополя проходило с 3 по 11 сентября, основные дни голосования - 12-14 сентября. В Севастополе работают 187 участковых избирательных комиссий, все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Кроме того, традиционно УИК образованы в городской больнице №1, на кораблях и судах. Организованы 14 экстерриториальных участков Москве и четыре - для военнослужащих в зоне СВО.

С 2019 года регион возглавляет Михаил Развожаев, который сначала был назначен врио губернатора, когда его предшественник Дмитрий Овсянников был освобожден от должности президентом, а в сентябре 2020 года победил на выборах, набрав 85,72% голосов при явке 48,28%. Развожаев зарегистрирован на выборах как кандидат от партии "Единая Россия". Помимо него, кандидатами на должность губернатора города Севастополя зарегистрированы управляющий благотворительной общественной организацией Сергей Круглов (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), моряк Геннадий Кушнир (КПРФ), вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев (ЛДПР) и экономист Ирина Салина ("Новые люди").