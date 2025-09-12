DC Comics закрыла серию комиксов из-за высказываний автора о смерти Кирка

Речь идет о комиксах серии "Красный колпак"

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Американская компания DC Comics прекратила работу над серией комиксов "Красный колпак" после того, как их автор едко прокомментировала убийство консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По его данным, работавшая над комиксами автор Гретчен Фелкер-Мартин после смерти Кирка опубликовала в соцсети Bluesky сообщения, в которых, в частности, назвала его "нацистской дрянью" и иронично выражала надежду, что смертельно ранившая активиста пуля "в порядке".

Аккаунт Фелкер-Мартин в Bluesky деактивирован, но скриншоты ее комментариев широко разошлись в соцсетях. "В DC Comics мы больше всего ценим наших авторов и наше сообщество и поддерживаем право на мирное выражение личного мнения. Публикации и комментарии [в соцсетях], которые могут рассматриваться как поощряющие насилие и враждебность, несовместимы со стандартами поведения DC", - сказал журналу представитель компании.

В то же время источники издания в компании пояснили, что высказывания Фелкер-Мартин стали лишь "последней каплей", приведшей к прекращению работы над комиксом. Журнал при этом не уточняет, какие другие причины могли привести к такому решению.

В 31-летнего Кирка стреляли в среду во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа и, согласно оценке агентства Associated Press, внес значительный вклад в победу последнего на прошедших президентских выборах. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.