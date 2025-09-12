По словам зампредседателя СФ, важно, чтобы в России система здравоохранения была выстроена так, чтобы каждый человек мог получить качественную медпомощь, вне зависимости от удаленности от районного центра

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Телемедицина (дистанционное оказание медицинских услуг) - один из самых инновационных способов оказания помощи людям в современном мире. Такое мнение заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко выразила в ходе сессии "Здоровье в цифровую эпоху: телемедицина в действии" на VI Форуме социальных инноваций регионов.

"Телемедицина является одним из самых инновационных и передовых инструментов помощи человеку. Когда мы формировали площадку [форума], то старались собрать самые успешные московские практики, которые сейчас работают в регионах", - сказала она.

Для СФ, как подчеркнула Святенко, важно, чтобы в каждом уголке России система здравоохранения была выстроена так, чтобы каждый человек мог получить доступную, качественную медицинскую помощь, вне зависимости от удаленности от районного центра, где находится пациент. "Поэтому здесь потенциал телемедицины дает реальную возможность", - отметила она.

Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 11 по 13 сентября.