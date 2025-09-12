Время ожидания составляет около трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи ожидают 1 тыс. автомобилей по состоянию на 12:00 мск, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

По состоянию на 07:00 мск свыше 600 автомобилей ожидали проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи, время ожидания превышало два часа.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 000 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания составляет около трех часов.