Идет установка специальных водонапорных башен на окраинах

МАРИУПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) установили в городе 247 емкостей с технической водой и организовали подвоз ресурса на фоне проблем с водой в регионе, сейчас идет установка специальных водонапорных башен на окраинах, чтобы улучшить подачу воды. Об этом сообщил в ходе прямого эфира глава Макеевки Владислав Ключаров.

"Ситуация с водой в Донбассе по-прежнему не простая. Из-за отсутствия дождей и сухой погоды уровень запаса в водохранилищах республики все еще остается низким. Объем воды для обеспечения [водой] на весь город, к сожалению, недостаточный. Сейчас все силы брошены на то, чтобы нормализовать ситуацию: в районах, где не доходит вода в краны организован подвоз воды. Также по городу установлено 247 емкостей для разбора технической воды", - сказал Ключаров.

Он добавил, что для улучшения ситуации с водоснабжением поселков в пригороде Макеевки идет установка водонапорных башен. Сейчас оборудование установлено в двух поселках и хорошо себя зарекомендовало. "В ближайшее время такое оборудование будет установлено в поселках Калинина и Крупской Червоногвардейского района. В планах также установка по улице Кремлевской Кировского района", - уточнил глава городского округа.

Он также сообщил, что проблемы с водоснабжением обусловлены изношенным состоянием сетей в Макеевке: ежемесячно бригады устраняют более 250 аварий на сетях водоснабжения, которые возникают из-за гидроударов, и порядка 500 - на канализационных сетях.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.