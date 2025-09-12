Вице-премьер РФ отметила, что указом президента России Владимира Путина одной из национальных целей развития страны до 2030 года обозначено раскрытие потенциала каждого человека, развитие его талантов и формирование социально ответственной личности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Вкус и понимание истинных ценностей в культуре необходимо взращивать, чтобы молодежь могла отличать подлинное от сиюминутного. Такое мнение высказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время итоговой сессии в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"Неподготовленному человеку, особенно молодому, отличить настоящий талант от блестящей подделки бывает крайне нелегко. Возникает вопрос: как быть? Как развиваться культурному процессу, когда момент творчества происходит здесь и сейчас, а оценить его по достоинству возможно будет лишь через годы или десятилетия? Как при этом научить людей, особенно молодых, отличить истинные ценности от сиюминутных, порой вредоносных? Ответ есть - вкус и понимание необходимо взращивать", - сказала она.

Голикова отметила, что указом президента РФ Владимира Путина одной из национальных целей развития страны до 2030 года обозначено раскрытие потенциала каждого человека, развитие его талантов и формирование социально ответственной личности, основанной на традиционных духовно-нравственных ценностях. "Для достижения этой цели мы работаем над созданием условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности. Для нас это абсолютный приоритет", - добавила вице-премьер, отметив, что основы государственной политики укрепили понятие традиционных ценностей как нравственных ориентиров, которые сформировали мировоззрение граждан России, передаваемых от поколения к поколению и лежащих в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны.

Среди главных целей государственной политики в данной области она выделила сохранение и укрепление традиционных ценностей, противодействие распространению деструктивной идеологии, формирование на международной арене образа Российского государства как хранителя и защитника традиционных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.