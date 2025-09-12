Соотечественников, состоявших в гражданстве Белоруссии, Казахстана, Молдавии или Украины, а также репатриантов освободили от обязанности подтверждения владения русским языком для участия в программе

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес изменения в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, освободив от обязанности подтверждения владения русским языком для участия в программе соотечественников, состоявших в гражданстве Белоруссии, Казахстана, Молдавии или Украины, а также репатриантов, желающие участвовать в программе в общем порядке. Об этом сообщили в миграционной службе МВД России.

"Освобождены от обязанности подтверждения владения русским языком для участия в государственной программе: соотечественники, состоявшие в гражданстве Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана, Молдовы или Украины, а также репатрианты, желающие участвовать в данной программе в общем порядке", - сообщили в службе.

Кроме того, расширен круг лиц, которые вправе принять участие в государственной программе в качестве репатрианта. Речь идет о тех, кто родился и ранее проживавших на территориях новых регионов России. "Дополнен перечень документов, подтверждающих владение соотечественником русским языком. Подтвердить владение русским языком можно, в том числе документом об образовании, полученном после 1 сентября 1991 года за пределами РФ в филиале образовательной организации высшего образования, находящейся в введении России либо в совместном ведении России и иностранного государства, обучение в которых осуществлялось на русском языке", - пояснили в МВД.

Кроме того, внесенными в программу изменениями регионам РФ предоставлены права на оказание участникам государственной программы - репатриантам и членам их семей финансовой и социальной поддержки в рамках региональных программ переселения. Например, жилищное обустройство, возможность получения профессионального образования, трудоустройство и другие.