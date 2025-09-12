Отца убитой Ирины Заруцкой не выпустили на ее похороны

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что внес в парламент проект закона о свободном выезде всех мужчин за границу после того, как отца убитой в США украинки Ирины Заруцкой не выпустили на ее похороны.

"Невозможно представить, что чувствует отец, ребенка которого убили на другом конце света. Граница открыта для своих, но закрыта для людей. <...> Все должны иметь равные права. Я подал законопроект про возможность выезда для всех", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что отца Заруцкой не выпустили из страны на ее похороны в США, поскольку по возрасту он подлежит мобилизации.

22 августа американец Декарлос Браун напал с ножом на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в трамвае. Девушка умерла на месте от полученных травм. Браун позднее был задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве. Как отмечал президент США Дональд Трамп, преступник был рецидивистом - до этого полиция задерживала его по меньшей мере 14 раз, однако каждый раз он освобождался под залог, причем без выплаты денежных средств.