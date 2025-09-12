Никаких доказательств, подтверждающих ее возраст, не приводилось

ТАШКЕНТ, 12 сентября. /ТАСС/. Узбекский суд признал самым пожилым человеком в стране жительницу Ферганской области Хувайдо Умарову. По документам ей 130 лет, что автоматически делает ее старейшим жителем Земли.

"Исковое заявление Бувайдинского районного отдела юстиции было удовлетворено, и на выездном судебном заседании Кокандского межрайонного суда по гражданским делам, состоявшемся в махалле "Каракум" Бувайдинского района, был установлен факт рождения бабушки Хувайдо 1 января 1895 года в Бувайдинском районе", - говорится в сообщении Telegram-канала Минюста Узбекистана.

При этом отмечается, что никаких доказательств, подтверждающих ее возраст, не приводилось, в метрических книгах факт ее рождения в 1895 году не был установлен.

В настоящий момент официально самым старым человеком на планете считается британка Этель Катерхэм - в августе она отметила 116-летие. Сейчас женщина проживает в доме престарелых в графстве Суррей под Лондоном.

Старейшим из когда-либо живших на Земле людей считается француженка Жанна Луиза Кальман. Она родилась 21 февраля 1875 года и прожила 122 года и 164 дня.