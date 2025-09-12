В проведении мероприятия поучаствует московская волонтерская организация

ВОРОНЕЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Большой добровольческий форум ЦФО проведут в Воронеже в 2026 году при организационном участии московской волонтерской организации. О сотрудничестве по этому и другим проектам активисты молодежных организаций из региона и столицы договорились в рамках недели Воронежской области в национальном центре "Россия", сообщила пресс-служба областного правительства.

"Мы договорились о нескольких проектах, которые будем делать, в том числе, с комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы. Также мы планируем провести в следующем году большой добровольческий форум ЦФО. Мы пригласили ребят из "Мосволонтера" как соорганизаторов, поэтому будем работать с ними вместе", - цитирует пресс-служба руководителя управления молодежной политики Воронежской области Сергея Афанасьева.

Отмечается, что стенд Воронежской области на выставке "Регион-2030. Платформа Будущего" посетили глава Росмолодежи Григорий Гуров и председатель правления Движения первых Артур Орлов. После осмотра экспозиции региона они поприветствовали воронежских волонтеров.