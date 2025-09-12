Медицинское оборудование обновляется в регионе в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Порядка 1,5 млрд рублей направили в Московской области на обновление рентген-аппаратов в медучреждениях региона. Благодаря этому в организациях здравоохранения появились 59 единиц оборудования, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Техническое оснащение медицинских учреждений - основа качественной диагностики различных заболеваний. Сегодня в МОНИКИ начал работу новый рентген-аппарат, на закупку которого было направлено почти 40 млн рублей. Всего с начала года в регионе заработали 59 новых рентген-аппаратов на сумму почти 1,5 млрд рублей", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что, в частности, на новом аппарате в МОНИКИ можно обследовать порядка 20 человек в смену. Медтехника позволяет выполнять все виды рентгенографических и рентгеноскопических исследований. Кроме того, на новом рентген-аппарате специалисты могут проводить исследования для диагностики воспалительных и опухолевых процессов желудка и кишечника. Также он отличается увеличенной максимальной нагрузкой на стол - до 230 кг.

