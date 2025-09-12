Его участниками станут не менее 4 тыс. человек из регионов России и более 27 стран мира, сообщили в пресс-службе движения

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Движение первых объявило о старте заявочной кампании нового сезона всероссийского проекта "Школьные клубы дипломатии", его участниками станут не менее 4 тыс. человек из регионов России и более 27 стран мира.

"Заявочная кампания нового сезона всероссийского проекта Движения первых "Школьные клубы дипломатии" стартовала 12 сентября. Планируется, что участниками станут не менее 4 тыс. человек из более 60 регионов России и более 27 стран мира", - говорится в сообщении пресс-службы движения.

Школьные клубы дипломатии - это проект Движения первых по сближению народов и познанию культур, национальных особенностей детей и молодежи. В рамках него проводятся развивающие программы, разговорные клубы, онлайн-фото- и видеоконкурсы и викторины, квизы, акции "Друг по переписке" и "Тайный друг". Новый сезон продлится 10 месяцев.

Ежемесячно в клубах будут проводиться тематические локальные мероприятия, а также интерактивные и образовательные лекции от экспертов в области истории, дипломатии, международных отношений и развития "мягких навыков".

Впервые проект был реализован в 2024 учебном году. В нем приняли участие 2 400 человек из 27 регионов России и 17 стран мира. В первой половине 2025 года с апреля по июнь в проекте приняли участие 190 клубов из 60 регионов России, а также 23 страны. Начиная с этого сезона проект станет ежегодным и будет реализовываться в течение учебного года.