В России в 2026 году полномасштабно заработает сервис "Цифровой психолог"

По словам заместителя министра просвещения Ирины Шварцман, многие школьники не хотят посещать таких специалистов в школе, так как боятся негативной реакции сверстников

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ запустило онлайн-сервис "Цифровой психолог" в первых пилотных регионах. Об этом сообщила замминистра Ирина Шварцман на VI Форуме социальных инноваций регионов.

"Я сейчас хочу прорекламировать один сервис. Он бесплатный, и в следующем году он уже полномасштабно будет действовать. Это сервис "Цифровой психолог". <...> Мы знаем, что каждый ребенок может столкнуться с определенными проблемами в школе. Это может быть проблема, связанная с отношением с другом, с недругом, с учителем, с директором, с родителем. Родитель может зайти и подать заявку "Цифрового психолога" в любой точке нашей страны", - сказала она.

По словам замминистра, многие школьники не хотят посещать таких специалистов в школе, так как боятся негативной реакции сверстников. Шварцман также отметила, что данное нововведение поможет детям преодолеть страх заниматься с психологом. Сессии проводятся онлайн, а не в кабинете.

В 2023 году министерство в рамках федеральной государственной информационной системы "Моя школа" приступило к разработке цифрового образовательного сервиса "Цифровой психолог". Сервис позволит получить профессиональную психологическую консультативную помощь несовершеннолетним обучающимся и их родителям независимо от их территории проживания посредством использования телекоммуникационных технологий. Также система должна повысить уровень доверия участников образовательных отношений к получению психологической помощи.