САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Памятник героям специальной военной операции открыли в парке Оккервиль в городе Кудрово Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона в официальном Telegram-канале.

"Очень важно говорить правду о специальной военной операции, о ее целях и о подвиге наших ребят. Во имя тех, кто сегодня на передовой, во имя семей, которые ждут своих героев, и во имя тех, кто уже не вернется. Этот памятник - символ нашей памяти, уважения и гордости, место, где мы будем передавать правду и традиции следующим поколениям. Наше дело правое, и победа будет за нами", - привели в пресс-службе слова губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Композиция называется "Три богатыря XXI века" - она символизирует подвиг участников СВО и преемственность военных традиций России.

Монумент расположился в центре парка. Он окружен пешеходными и велосипедными дорожками. Такое размещение определило пластическое решение - скульптура меняет облик в зависимости от ракурса. Мемориал выполнен из гранита, скульптурная группа - из патинированной бронзы.

В творческий коллектив по созданию памятника вошли скульптор Мейрам Баймуханов и архитектор Анастасия Прокофьева.