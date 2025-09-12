По словам парламентария, есть медицинские подтверждения, что от употребления вейпов растет, в частности, риск онкологических заболеваний

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ответственность за продажу вейпов должна быть такой же, как за распространение наркотиков. Об этом заявил первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду", первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

"Мы считаем, что одного запрета недостаточно, необходимо увеличить ответственность за употребление и продажу этих самых вейпов за счет того, чтобы приравнять их к наркотикам. Вейпы - это наркотики. И ответственность за них, за употребление и продажу должна наступать такая же, как за распространение наркотиков", - сказал Гусев на пресс-конференции в Москве.

По его словам, есть медицинские подтверждения, что от употребления вейпов растет риск онкологических заболеваний и смертность.