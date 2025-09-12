Деятельность лагеря не прерывается, а география его гостей только расширяется, отметил Константин Федоренко

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Введение санкций со стороны Японии в отношении международного детского центра "Артек" доказывает его мировое лидерство в сфере воспитания и оздоровления детей. Так решение японских властей в беседе с ТАСС прокомментировал директор центра Константин Федоренко.

В пятницу правительство Японии приняло решение о введении дополнительных санкций против России, а также ряда иностранных компаний в рамках антироссийских мер. Под санкции подпали активы 14 человек, а также 47 организаций и международного детского центра "Артек".

"Сто лет "Артек" дарит детство, и вот новый "подарок" к юбилею - санкции Японии. Уже 32 страны пытаются доказать санкциями то, что мы и так знаем: "Артек" является мировым лидером в своей сфере, и его успех настолько очевиден, что вызывает столь пристальное внимание. Но все эти меры бессильны! Деятельность центра не прерывается ни на секунду, а география его гостей только расширяется: в этом году к нам приехали ребята из 81 государства", - сказал Федоренко.

Собеседник агентства добавил, что санкции служат лучшим доказательством того, что "Артек" остается местом притяжения для детей всего мира, вопреки любым искусственным преградам. "Теперь еще больше детей узнают об этом чудесном уголке России и непременно захотят приехать сюда, в Великую Россию", - подчеркнул Федоренко.

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. Международный детский центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали 10,8 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отметил столетие.