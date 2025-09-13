Тщательный отбор

Начало осени — идеальное время для заготовки консервов. По мнению эксперта, процесс необходимо начать с тщательного отбора продуктов. "Сезонные овощи, фрукты и ягоды насыщены витаминами и не содержат большого количества нитратов, поэтому они больше всего подойдут для консервации. Также необходимо плоды отмыть, в особенности те, которые соприкасались с землей", — подчеркнула собеседница агентства. "Ни в коем случае не используйте испорченные продукты, консервация может только замедлить процесс порчи", — добавила Регина Гурина.

Нет микробам

Обязательным правилом консервации является стерилизация. "Провести дезинфекцию банок и крышек можно разными способами: паром, в духовке или микроволновой печи. Время стерилизации займет от 6 до 20 мин. в зависимости от объема банки. Обязательно осмотрите их на сколы, трещины и другие повреждения, иначе после приготовления консервации они могут лопнуть", — подчеркнула Регина Гурина.

Число, месяц, год

Маркировка продуктов с указанием даты консервации поможет ориентироваться в сроках хранения. "Если вы делаете заготовки по семейным традициям, с добавлением различных специй, особых пряностей, а также используете разные рецепты, то обязательно маркируйте готовые продукты — ставьте дату консервации", — пояснила эксперт.

Правильное хранение

Еще один важный момент — определенный температурный режим. "Тепло активизирует микроорганизмы, поэтому важно хранить заготовки от +3 до +15 градусов, в темном месте, без попадания прямых лучей", — сказала собеседница агентства, пояснив, что свет способствует окислению и ухудшает цвет продукта.

Проверка герметичности

"Воздух, который попадает внутрь банки, активизирует вредные микроорганизмы, поэтому после приготовления консервации, следует перевернуть банку вверх дном и, если появляются пузырьки или вытекает маринад, необходимо повторить процедуру — снять крышку и закатать снова", — пояснила Гурина.

"Эксперименты с солью, сахаром, кислотой в заготовках неприемлемы, надо действовать проверенными способами и добавлять ингредиенты строго по рецепту — именно они играют важную роль в пищевой безопасности, выступая ключевыми консервантами в процессе", — заключила эксперт.

Екатерина Шамарова