Патриарх назвал это знаком присутствия Божьего в их жизнях

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после Божественной литургии в столичном Даниловом монастыре вспомнил, что его отец крестил президента России Владимира Путина, и назвал это знаком присутствия Божьего в их жизнях.

"Нельзя не сказать и о нашем президенте <...>. Владимир Владимирович жил недалеко от Преображенского собора в городе Петербурге, в тогдашнем Ленинграде, где служил мой отец. И, оказывается, потом это узнали и доказали, что именно мой отец крестил Владимира Владимировича. Кто-то скажет - совпадение, я в этом совпадения не вижу, я вижу в этом знак Божьего присутствия в наших жизнях", - сказал патриарх.

Он выразил особую благодарность президенту России за то, что, "не скрывая своей веры, своей принадлежности к церкви и живя христианской жизнью, он в том числе заботится и о церкви православной и оказывает помощь, которую в рамках закона он как президент может оказать".

Ранее президент заявлял, что, вероятно, был крещен отцом патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Преображенском соборе Ленинграда. По словам президента, его крестили в конце 1952 года втайне от отца, который был членом КПСС.