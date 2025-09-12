Мощности липецких заводов позволяют суммарно перерабатывать 45 тыс. тонн свеклы в сутки и вырабатывать порядка 7 тыс. тонн сахара

ЛИПЕЦК, 12 сентября. /ТАСС/. Заводы по переработке сахарной свеклы в Липецкой области произвели первые в 2025 году 100 тыс. тонн сахара. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"На сегодняшний день заводами региона переработано почти 900 тыс. тонн свеклы нового урожая. Выработано 102,3 тыс. тонн сахара", - сказал Артамонов.

В области функционирует шесть заводов, которые перерабатывают сахарную свеклу нового урожая, отметил губернатор, пояснив, что два из них открыли новый сезон в середине августа, остальные - в конце августа и начале сентября.

По его словам, мощности липецких заводов позволяют суммарно перерабатывать 45 тыс. тонн свеклы в сутки и вырабатывать порядка 7 тыс. тонн сахара. Заводами региона в среднем производится более 800 тыс. тонн сахара в год.

"Хорошие показатели - по проведению уборочной кампании, по качеству урожая, по объему выработанной продукции. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность региона удерживают лидирующие позиции в стране и обеспечивают продовольственную безопасность", - подчеркнул Артамонов.