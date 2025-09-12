Дмитрий Быков не согласен с обвинениями по своим уголовным делам

Писатель считает их политически мотивированными

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российский писатель Дмитрий Быков (признан в РФ иноагентом) не согласен с обвинениями, выдвинутыми ему в рамках обоих уголовных дел. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Черемушкинского суда Москвы, где идет заочный процесс по делу литератора.

"Быков не согласен с обвинениями в свой адрес и считает их политически мотивированными", - сказала защитник.

Быков обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Быков заочно арестован и объявлен в международный розыск.