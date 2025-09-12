Суд надо устраивать на следующий же день, считает президент США

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Судебные процессы в США должны быть ускорены и не тянуться годами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы должны быстро проводить судебные процессы. <...> Сейчас судебный процесс может длиться 7-8 лет, а под конец говорят, что у него (совершившего преступление - прим. ТАСС) были причины на это, что к нему плохо относились в школе, что это вина его учителя, что это вина правительства. Суд надо устраивать на следующий же день", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.