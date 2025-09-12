В ведомстве призвали граждан быть внимательными на улице

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Заморозки ожидаются в Подмосковье с 13 по 15 сентября, соответствующее предупреждение распространил областной главк МЧС РФ.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 13 по 15 сентября ночью и утром в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки от 0 до минус 2 градусов", - говорится в сообщении.

