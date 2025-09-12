СПЧ: в России еще остаются переполненные школы

Авторы доклада "Нагрузка на школьников: проблемы и решения" отмечают необходимость дополнительно изучить эту проблему и подготовить план мероприятий по снижению уплотненности школ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считает необходимым разработать план мероприятий по снижению уплотненности переполненных школ, которые еще остаются в РФ. Об этом говорится в докладе СПЧ "Нагрузка на школьников: проблемы и решения".

"Свой вклад в проблему нагрузки учеников вносит фактор переуплотненности отдельных школ. На фоне удовлетворительных среднероссийских данных в отдельных регионах и территориях наблюдаются удручающие показатели. Необходимо дополнительно изучить данную проблему и подготовить план мероприятий по снижению уплотненности школ", - заявляют авторы доклада, с которым ознакомился ТАСС.