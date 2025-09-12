Как отмечают авторы доклада "Нагрузка на школьников: проблемы и решения", раннее профилирование школьников и их переход на углубленное изучение отдельных предметов вынуждает сокращать время для освоения остальных предметов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Фундаментальное ядро, включающее в себя формирующие мировоззрение ученика предметы, необходимо выделить в среднем образовании детей, его содержание не должно подвергаться сокращению. К таким выводам приходят члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в своем докладе "Нагрузка на школьников: проблемы и решения".

Как отмечают авторы доклада, раннее профилирование школьников (с 7 класса) и их переход на углубленное изучение отдельных предметов вынуждает сокращать время для освоения остальных предметов.

"Необходимо выделить фундаментальное ядро среднего образования, включающее в себя предметы, формирующие мировоззрение ученика. Содержание такого ядра не должно подвергаться сокращению. Для определения его наполнения необходима отдельная научная работа", - говорится в тексте доклада, с которым ознакомился ТАСС.

Авторы доклада также указывают на невысокое качество современных учебных материалов. Это, по их мнению, приводит к тому, что почти четверть учеников начинают заниматься с репетитором уже со 2 класса. "В условиях чехарды учебных программ и учебников невозможно подготовить квалифицированных специалистов-предметников в вузах, а также синхронизировать содержание программ. В результате ученики вынуждены постоянно перескакивать с одной темы на другую, что создает дополнительную нагрузку", - отмечают эксперты.