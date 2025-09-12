Авторы доклада "Нагрузка на школьников: проблемы и решения" видят необходимость провести серьезную работу по модернизации содержания домашних заданий

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает сохранить домашние задания в школе с учетом их воспитательной функции, но предлагает скорректировать их объем и содержание. Об этом говорится в докладе СПЧ "Нагрузка на школьников: проблемы и решения".

"Инициативы об отмене домашних заданий и попытки ограничить максимально допустимое время для их выполнения (в отсутствие действенных механизмов контроля) свидетельствуют о проблемах с их объемом и содержанием. Домашние задания необходимо сохранять, поскольку они выполняют дидактическую и воспитательную функции, мотивируют ученика к самостоятельному труду и формируют у него чувство ответственности", - говорится в докладе, с которым ознакомился ТАСС.

Авторы видят необходимость провести серьезную работу по модернизации содержания домашних заданий. "В том числе следует принимать во внимание развитие современных информационных технологий (искусственного интеллекта и других)", - отмечают члены Совета.