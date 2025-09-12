Авторы доклада "Нагрузка на школьников: проблемы и решения" отмечают, что цифровая трансформация образования, использование педагогических технологий, не прошедших гигиеническую экспертизу на безопасность для здоровья обучающихся, является фактором риска для здоровья детей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает законодательно запретить отдельные способы применения информационных технологий в образовательной сфере. Об этом говорится в докладе СПЧ "Нагрузка на школьников: проблемы и решения".

"Бесконтрольное и зачастую поголовное внедрение информационных технологий для урочных занятий и выполнения домашних заданий" вызывает тревогу у авторов доклада. "Необходима комплексная экспертная оценка их влияния на развитие школьников и установление допустимых пределов их применения. Отдельные способы применения информационных технологий в образовательной сфере должны быть запрещены на законодательном уровне", - говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.

Авторы доклада отмечают, что цифровая трансформация образования, использование педагогических технологий, не прошедших гигиеническую экспертизу на безопасность для здоровья обучающихся, является фактором риска для здоровья детей. "Интенсификация учебной деятельности сопряжена с повышенной зрительной нагрузкой, статическим и психоэмоциональным напряжением при работе с электронной техникой. В образовательную и внеурочную деятельность активно внедряются цифровые технологии обучения (виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект и прочие), не прошедшие оценку безопасности для здоровья школьников и не имеющие физиолого-гигиенических рекомендаций по их оптимальному использованию детьми и подростками различного возраста", - говорится в докладе.

Кроме того, по оценке экспертов заметно возрос объем домашних заданий в электронной форме, когда вместо параграфов и задач в бумажных учебниках ученикам предлагается выполнить цифровые тесты или просмотреть учебные видео. "От цифровых заданий они больше устают, но меньше усваивают, что приводит к дополнительной перегрузке", - заявляют авторы доклада.