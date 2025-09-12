Валерий Фадеев отметил, что Совет будет взаимодействовать с министерством просвещения по этому вопросу

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ставил задачу защитить учителя от школьников-хулиганов введением оценки за поведение, но опасается, что в ходе внедрения инициативы эта задача будет размыта. Об этом заявил глава Совета Валерий Фадеев.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин по инициативе СПЧ поручил организовать обсуждение с профессиональным и родительским сообществами целесообразность введения в школах оценки за поведение и поручение сейчас реализуется. При этом Фадеев напомнил, что в своей инициативе члены Совета имели в виду защиту учителя от хулиганствующих элементов. За неисправленную "двойку" по поведению СПЧ предлагал строгое наказание, вплоть до исключения из школы.

"Я опасаюсь, что вот эта наша простая постановка вопроса будет размыта: будут ставить "пятерки", "четверки", "тройки" за неглаженную рубашку или пионерский галстук <...>. А вот когда бьют учителя - этого нельзя допускать", - сказал Фадеев журналистам, отметив, что Совет будет взаимодействовать с министерством просвещения по этому вопросу.

Ранее в Минпросвещения сообщали, что всего определены 84 образовательные организации, в которых с 1 сентября начнется эксперимент по выставлению оценок за поведение, в частности это школы Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики, Республики Мордовия.