Для этого требуется системный подход, отметила эксперт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Комплексная работа по увековечиванию памяти жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны ведется в Российской Федерации, сказала ТАСС на площадке международного форума объединенных культур руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте РФ, член Общественной палаты Елена Малышева.

"Мы сторонники сохранения единого исторического пространства, поэтому речь не только о Карелии, но и всех регионах, которые в годы Великой Отечественной войны были временно оккупированы и в отношении которых были предприняты акты геноцида. И сегодня мы уже ведем эту работу в рамках принятого закона об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Он предусматривает, по сути, целый ряд форм увековечивания памяти", - пояснила Малышева.

Она отметила, что по многим направлениям учреждения и организации разной ведомственной принадлежности, а также экспертное сообщество, общественность ведут свою работу. "И здесь мы подходим в комплексе. Увековечить память в каком-то одном сегменте нельзя. Надо обязательно здесь системный комплексный подход, который включал бы в себя и экспертное сообщество, и творческую составляющую, и общественную работу по установлению мест памяти, по мемориализации мест захоронения и массового уничтожения, образовательный сегмент. Это очень большая комплексная работа. Мы сторонники именно такого подхода", - добавила собеседница агентства.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума являются деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме ожидается выступление более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

