В республике постепенно модернизируют систему здравоохранения, приводя ее в соответствие с российскими стандартам

ЛУГАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Свыше 50 медицинских учреждений восстановили с 2022 года в Луганской Народной Республике после вхождения региона в состав РФ, сообщается в Telegram-канале Минздрава республики.

"За три года, прошедших с момента воссоединения с Российской Федерацией, система здравоохранения Луганской Народной Республики прошла значительный этап интеграции и восстановления. Одним из ключевых направлений стало проведение масштабных ремонтно-восстановительных работ в медицинских учреждениях. <…> Ремонт и восстановление коснулись 51 учреждения здравоохранения, среди которых больницы и стационары", - сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что в регионе постепенно модернизируют систему здравоохранения, приводя ее в соответствие с российскими стандартами.

Луганская Народная Республика по итогам референдума вошла в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года.