Расширение доступности среднего профессионального образования будет действовать в 2025/2026 учебном году

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования планируется продолжить. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

"Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел совещание, посвященное подведению итогов эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В ходе мероприятия было принято решение продолжить реализацию эксперимента в 2025-2026 учебном году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что эксперимент проводился впервые в рамках федерального закона от 1 апреля 2025 года №40-ФЗ "О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования". Он предусмотрел упрощенную процедуру поступления выпускников 9-х классов в образовательные организации СПО. Им достаточно сдать экзамен только по двум предметам вместо традиционных четырех - русскому языку и математике.

"Мы подводим итоги эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования. Мы видим, что растет востребованность колледжей, абитуриенты чаще выбирают рабочие специальности. Популярностью пользуется проект «Профессионалитет», в кластерах которого ведется подготовка специалистов под запросы предприятий. Сегодня в Москве, в Санкт-Петербурге и в Липецкой области активно развивается система среднего профессионального образования, и не случайно, что именно эти регионы были выбраны в качестве участников эксперимента", - приводятся в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.