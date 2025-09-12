Размеры штрафов составят до 10 тыс. рублей

ТЮМЕНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Тюмени ввели систему автоматического штрафа за перевозку сыпучих грузов без защитных покрытий. Размеры штрафов составят до 10 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе администрации города.

"В Тюмени введена система автоматического штрафа за перевозку сыпучих грузов без полога", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации города ТАСС уточнили, что размер штрафа физическим лицам составит 1 тыс. рублей, юридическим - 10 тыс. рублей, а субъектам малого предпринимательства - 5 тыс. рублей.

Глава города Максим Афанасьев добавил, что камеры, оснащенные функцией регистрации нарушений, установлены на ряде городских дорог. По его словам, такие меры приняты в связи с участившимися случаями загрязнения городской среды из-за потери сыпучих грузов во время транспортировок.