В инновационном центре "Сколково" установили три арт-объекта ко Дню города

Над скульптурными композициями работали группы российских и белорусских художников

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Арт-объекты от трех групп российских и белорусских художников украсили территорию инновационного центра "Сколково" в Москве ко Дню города в рамках седьмого ежегодного смотра современного искусства "Здесь и сейчас".

"Работа "Лунная долина" от минских скульпторов из творческой мастерской "Эхо" Полины Пироговой и Василия Тимашова расположилась в саду Технопарка напротив международной гимназии инновационного центра "Сколково". Авторы активно изучают свойства различных материалов и в своей художественной практике отдают предпочтение работе с камнем, деревом, песком и даже льдом. А их главная отличительная черта - плетение из лозы, новый объект продолжает эту линию", - сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Составленный из трех округлых частей, арт-объект напоминает кратеры или спутники, перетекающие друг в друга. Эта живая взаимосвязь настраивает зрителя на созерцание и размышления.

На выходе из Центрального парка встречает скульптурная композиция "Простые формы", созданная Асей Заславской, Андреем Астаховым и Софьей Добычиной. Авторы обратились к теории игр и понятию игры как формы научного познания. Модульная художественная инсталляция состоит из базовых геометрических объектов - кубиков. Художники подчеркивают, что это визуализированная игра в структуру и порядок, где результат зависит от взаимодействия всех элементов.

А возле Центрального бульвара появилась капитальная версия инсталляции Дианы Воубы "Алфавитяне. Игра в алфавит". Произведение, ранее состоявшее из антропоморфных и зооморфных существ, дополнилось флоральными композициями. Как пояснили в пресс-службе, эти красно-бело-черные объекты - результат переосмысления идей русского авангарда. Художница придумала мир планеты Ан с существами, способными трансформироваться и создавать многомерные геометрические формы из знаков-символов, образующих бесконечный алфавит.

Организатором смотра "Здесь и сейчас" четвертый год подряд выступает парк "Зарядье". Тема текущего выпуска фестиваля - "ландшафтная ориентация". Это критерий при выборе способа видения и соответствующей ему системы координат, его поиск и выражение станет отличительной чертой произведений настоящего проекта. В течение осени 2025 года культурная карта столицы пополнится еще шестью новыми точками притяжения.