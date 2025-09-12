После обучения они выйдут на работу в организацию, от которой было предоставлено направление

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Свыше 970 человек поступили в медицинские вузы по целевому направлению от учреждений здравоохранения Московской области. После обучения они выйдут на работу в организацию, от которой было предоставлено направление, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Целевое обучение позволяет в перспективе обеспечить подмосковные учреждения здравоохранения медицинскими кадрами, поскольку после завершения учебы молодые медики выходят на работу в наши больницы и поликлиники. В этом году 973 "целевика" поступили в медицинские вузы от медорганизаций Подмосковья, из них 622 - по программам специалитета и 351 - в ординатуру", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе рассказали, что из поступивших по договору на целевое обучение в ординатуру - 151 начали учебу в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, десять - в НИКИ детства, шесть - в МОНИИАГ имени академика В. И. Краснопольского. Также Московская область на протяжении длительного времени сотрудничает с медицинскими вузами России, в том числе с Сеченовским и Пироговским университетами, Российским университетом медицины, Рязанским и Тверским государственными медицинскими университетами, Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом и другими вузами.