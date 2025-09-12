Каждый участник получил практические знания и методические инструменты

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Программа подготовки наставников проекта "Разговоры о важном" завершилась в Москве, в ней приняли участие 360 педагогов со всей России. Об этом сообщает пресс-служба Института изучения детства, семьи и воспитания.

"В столице завершилась программа подготовки наставников федерального проекта "Разговоры о важном", направленного на развитие воспитательной среды в школах и поддержку педагогов в реализации внеурочной деятельности. Организаторами курсов повышения квалификации выступило ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания" при поддержке Министерства просвещения РФ", - говорится в сообщении.

Обучение прошло в два потока. Каждый участник получил практические знания и методические инструменты, которые помогут выстроить в своих регионах "систему поддержки коллег и распространения лучших воспитательных практик".

"Сегодня мы видим, что "Разговоры о важном" - это не только серия тематических занятий, но и живая воспитательная среда, объединяющая педагогов, родителей и детей. Подготовка наставников - важный шаг для того, чтобы лучшие практики закрепились в регионах и транслировались по всей стране", - отметил и. о. директора института Александр Цветков.

Программа курсов выстроена на сочетании лекционных и практических модулей, интерактивных мастер-классов и проектных заданий. Наставники ознакомились с современными подходами к организации воспитательной работы в школах, методиками проведения занятий "Разговоры о важном", развитием лидерских и коммуникативных компетенций.

Информационно-просветительские занятия "Разговоры о важном" проводятся еженедельно с сентября 2022 года для школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.