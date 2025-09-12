Фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Госдума может на пленарном заседании 24 сентября рассмотреть в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность призывать на срочную службу в течение всего календарного года. Это следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов Госдумой в сентябре.

Документ на рассмотрение палаты парламента 22 июля 2025 года внесли председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Нововведения предусматривают, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии, а непосредственная отправка граждан к местам прохождения службы будет осуществляться в установленные сроки. При этом в документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Авторы инициативы также предлагают установить особые сроки отправки на военную службу для отдельных категорий граждан. Так, жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться для прохождения службы с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники образовательных организаций - с 1 мая по 15 июля, а жители отдельных районов Крайнего Севера - 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, нововведения позволят "равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу".