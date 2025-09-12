Внедрение информационных технологий в образовательный процесс открывает значительные возможности для повышения доступности и качества обучения, отметил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Баланс между традиционными и цифровыми инструментами в образовании необходим для того, чтобы сохранить важные элементы развития личности и здоровья школьников, а также исключить риски перегрузки и снижения качества усвоения материала. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в своем докладе "Нагрузка на школьников: проблемы и решения" предложил законодательно запретить отдельные способы применения информационных технологий в образовательной сфере. "Бесконтрольное и зачастую поголовное внедрение информационных технологий для урочных занятий и выполнения домашних заданий" вызывает тревогу у авторов доклада.

"Внедрение информационных технологий в образовательный процесс открывает значительные возможности для повышения доступности и качества обучения. Вместе с тем, сам подход к цифровизации должен оставаться взвешенным и учитывать интересы всех участников процесса - от учеников до родителей и педагогов. Баланс между традиционными и цифровыми инструментами крайне необходим, чтобы сохранить элементы, действительно важные для развития личности и здоровья школьников, а также исключить риски перегрузки и снижения качества усвоения материала", - отметил Шейкин, комментируя доклад СПЧ.

По его словам, любые законодательные ограничения в этой сфере должны приниматься только после всесторонней экспертной оценки и анализа. "Важно не только изучить влияние новых технологий на здоровье и мотивацию детей, но и опираться на лучшие международные практики и научные исследования. Диалог с профессиональным сообществом, родителями и представителями школьников поможет выработать решения, которые позволят использовать преимущества новых технологий и минимизировать возможные негативные эффекты", - уверен сенатор.