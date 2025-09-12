Наградами различного уровня отметили более 60 сотрудников предприятия

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Коллективу "Курганмашзавода" вручили орден Александра Невского. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Указом президента Российской Федерации коллектив "Курганмашзавода" холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" удостоен высокой государственной награды - ордена Александра Невского", - говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что награду генеральному директору "Курганмашзавода", председателю регионального отделения СоюзМаш России Игорю Гиске вручал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Кирилл Лысогорский.

"Всего в этот день наградами различного уровня было отмечено более 60 сотрудников "Курганмашзавода". Еще 140 были приглашены на торжественное чествование в заводоуправление двумя днями ранее", - добавили в пресс-службе холдинга.

"Курганмашзавод" - крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России и единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран.