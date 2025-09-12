Школы в Краснояружском районе Белгородской области перевели на дистант

Детсады работают в режиме дежурных групп

БЕЛГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Школы в Краснояружском районе Белгородской области перевели на дистанционное обучение из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины, детсады работают в режиме дежурных групп. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор находится с рабочей поездкой в Краснояружском районе, он обсудил с главой муниципалитета Виталием Кутомановым принимаемые районом меры безопасности в отношении мирных жителей.

"С сегодняшнего дня школы работают в дистанционном формате, а детские сады - в режиме дежурных групп. В воскресенье, в зависимости от оперативной обстановки, будем принимать решение по дальнейшей работе" - написал он.

Глава региона прошел по поселку Красная Яруга, посмотрел места ударов украинских БПЛА. "Есть повреждения кровли, фасадов, внутренних помещений, техники. Как и всегда, коммерческие объекты будут восстанавливаться через федеральную помощь, жилье и автомобили - за счет средств региона", - отметил губернатор.