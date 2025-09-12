На выставке в Архангельске показали более 600 авторских кукол из разных регионов

На фестивале свои работы представили 60 мастеров

АРХАНГЕЛЬСК, 12 сентября. /ТАСС/. Выставка-фестиваль "Бал кукол" открылась в Гостином дворе в Архангельске, передает корреспондент ТАСС. На ней 60 мастеров из разных регионов России, а также из Мексики и Казахстана представляют авторских кукол, созданных в разных техниках из глины, дерева, тканей и других материалов.

"У нас представлено 60 авторов, это 600 минимум кукол. Очень большой пласт авторов от Москвы и самых разных регионов, в этом году у нас значительно расширилась география. В Архангельске мы открываем сезон: как дети идут в школу первого сентября, так мы в сентябре приезжаем в Архангельск, чтобы показать, как мы выросли, чему мы научились", - сказала ТАСС организатор "Бала кукол", лауреат премии правительства РФ в области культуры Светлана Пчельникова.

Среди авторов Марина Овчаренко (Калуга), Елена Беляева (Кемерово), Лариса Медведева и Елена Вольф из Омска, Эмма Зарипова (Сургут) и Евгения Ванда (Новосибирск). Из Казахстана свои работы привезли Татьяна Миллер, Лариса Соловьева, Ольга Феденева и Ирина Самойлова, из Мексики - Антонина Седова. Она делает кукол из дерева, преимущественно из апельсина.

Таня Велес из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) представляет в Архангельске совершенно разных по настроению кукол. Часть из них - милые и пушистые, другие, как говорит художница, "чудики", у них косые глаза и странный вид. Еще одна работа Велес даже немного пугает, у куклы три пары глаз. "Она многоликая, даже меня немножко напугала, шокировала, - поделилась в ТАСС Пчельникова. - Сколько разных выражений мы в себе можем вести одномоментно, на одном лице. Тут же и любовь, и ненависть, и страх, и верность, и надежда, и доверие, и нежность".

Как отметила Велес, она стала делать кукол в декрете, после рождения дочерей-двойняшек. Особенно ей нравится работать с глиной, но она постоянно изучает новые техники и создает новые образы. "Меня позиционируют и как ведьму, и как феечку, инь и янь, я не могу делать одно и то же, - рассказала она. - И когда меня спрашивают, почему вас так бросает из темной стороны в светлую, я шучу, что вот у меня трое детей, и старший из них - подросток 16 лет".

Продолжение народной традиции

В Архангельской области работают несколько известных кукольных мастеров. Ирина Черепанова придумала кукольную страну "Королевство белых ночей и брусничных земель", сейчас она готовит к изданию книгу о приключениях живущего в этой стране малыша Клу. Кукол из фарфора в собственном стиле создает Марина Минина. Это женские русские образы, а также подвижные куклы, которые похожи на мишек Тедди.

Елена Казакова из Новодвинска в "Бале" участвует впервые, но кукол делает уже много лет. Ее персонажи - куклы-тыквы, куклы-груши и коты. "Наверное, это просто я. Веселые, задорные. Не люблю слащавых кукол, - сказала художница ТАСС. - Здесь все вручную, все тонируется, состаривается. Порой в ходе работы кукла сама "просит" что-то поменять. Вот тут я не хотела такие разные глаза, но что один глазик выпученный, другой нет, но так получилось".

Пчельникова отметила, что существуют тренды в кукольном искусстве, например, сейчас в моде "большеглазки". Но в целом российские авторы продолжают русскую кукольную традицию с использованием новых технологий, материалов и образов. "Это по-настоящему возрождение и поддержка культурного кода России. Наши родненькие медведи с балалайкой в кирзовых сапогах и в красной рубахе, или петушки на палочке, или куклы-мотанки народные, они превратились в популярный, набирающий обороты уже практически вид современного искусства, синтез живописи, скульптуры, дизайна костюма. Это очень трендовая история, с одной стороны. С другой стороны, все опирается на наш культурный код", - добавила она.

Выставка будет работать до 14 сентября.