Время ожидания составляет более трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Очередь к Крымскому мосту со стороны Керчи увеличилась до 1,3 тыс. автомобилей по состоянию на 18:00 мск. Время ожидания превышает три часа, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

В 12:00 мск 1 тыс. машин ожидала проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи. Очереди со стороны Тамани на тот момент не наблюдалось.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 303 транспортных средства. Время ожидания [составляет] более трех часов", - говорится в сводке на 18:00 мск.

В то же время со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.