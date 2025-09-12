Доцент Департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы отметил, что изменение привычной погоды является естественным процессом

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Теплое начало осени в Москве и отсутствие осадков связано с циклическими изменениями климатических поясов Земли. Такое мнение высказал ТАСС доцент Департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев.

"Мы находимся в межледниковом периоде - климатические пояса смещаются от экватора к полюсам, что влечет за собой и сдвиг по переходу времен года, а также изменение их характеристик", - сказал эксперт.

По словам Пинаева, изменение привычной погоды является естественным процессом.

"В природе все циклично и климатические условия на Земле в целом - не исключения", - отметил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале написал, что Такого засушливого начала осени, как в этом году, не было в Москве за 146 лет регулярных метеонаблюдений.