Еженедельно в окнах регионального вещания на канале "Россия-24" будут звучать мнения спикеров петербургского пресс-центра ТАСС по наиболее актуальным проблемам Северо-Западного региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский региональный информационный центр ТАСС и филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) - ГТРК "Санкт-Петербург" дали старт совместному проекту "Пресс-центр на Шпалерной".

Еженедельно в окнах регионального вещания на канале "Россия-24" будут звучать мнения спикеров петербургского пресс-центра ТАСС по наиболее актуальным проблемам Северо-Западного региона. Запуск проекта состоялся сегодня, 12 сентября, в 17:30 мск. В эфире была показана пресс-конференция, посвященная теме расширения плана профилактических осмотров у детей в рамках национального проекта "Семья".

"Показ в эфире ВГТРК наших пресс-конференций позволит ТАСС стать еще ближе не только к многочисленным СМИ региона, но и ко всем жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - сказал директор Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС Александр Потехин.