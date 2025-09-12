Преимуществами нового проекта являются интеграция с ГИС-порталом "Россия - от моря до моря"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Возможность размещать маршруты по историческим местам, связанным с открытиями, промыслом и боевыми подвигами российских деятелей, появилась на базе цифровой платформы "Россия - от моря до моря". Проект "Дороги памяти" представили на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, сообщила пресс-служба авторов проекта - фонда "Люди моря".

"Накопленные знания и возможности ГИС-портала "Россия - от моря до моря" позволяют нам совместно с партнерами создавать маршруты, которые будут востребованы у широкой аудитории и смогут повысить туристическую привлекательность регионов, сделать культурно-исторический туризм более доступным и интересным", - привели в пресс-службе слова исполнительного директора фонда "Люди моря" Анны Редьковой.

Фондом предложены три направления для размещения маршрутов: "маршруты исследователя", на которых совершались важные географические открытия, "маршруты защитника", проходящие по местам, где совершались боевые подвиги, и "маршруты промышленника" - пути освоения ценных ресурсов.

Преимуществами нового проекта являются интеграция с ГИС-порталом "Россия - от моря до моря", что открывает доступ к историческим сведениям, уникальным архивным материалам и 3D-моделям объектов, а также широкие возможности применения. Помимо популяризации культурно-исторического и регионального туризма, проект может быть использован в образовательных целях, в деятельности по сохранению культурного и природного наследия регионов, в организации спортивных соревнований по тематическим маршрутам и многом другом.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.