МАЙКОП, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Адыгеи до конца 2025 года намерены обновить при господдержке 14 участков водопровода в республиканском центре - Майкопе. Модернизация ЖКХ стала приоритетом для региона, где активно ведется строительство жилья, новых предприятий и социальных объектов, сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"В текущем году за счет федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" планируем обновить 14 участков водопровода в Майкопе общей протяженностью 9,2 км. Подрядчик уже приступил к работам на девяти участках, в ближайшие дни начнется прокладка нового водопровода и на оставшихся пяти объектах. Всего в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в этом году в республике реализуется 17 мероприятий на общую сумму 223,4 млн рублей", - написал он.

Глава региона уточнил, что кроме республиканской столицы идет строительство водозаборных сооружений в Дукмасовском сельском поселении и водопровода в Дондуковском сельском поселении. За счет ИБК намечены ремонт и строительство еще ряда объектов водоснабжения и водоотведения в Майкопе и в Тахтамукайском районе. Работы намерены начать уже в этом году. Перед Минстроем, главами территорий поставлена задача выстраивать работу по модернизации инфраструктурных объектов с учетом потребностей населения, на каждом этапе контролировать сроки и качество выполнения работ, эффективность расходования бюджетных средств.

"Только имея достаточные мощности по водоснабжению и водоотведению, газо- и электроснабжению, мы можем воплощать жилищные проекты, строить новые предприятия и социальные объекты. Поэтому используем все возможности федеральной поддержки и мобилизуем собственные ресурсы для поэтапной модернизации коммунальных сетей. Это скажется и на жизни наших граждан, которые будут получать качественные и стабильные услуги", - резюмировал руководитель республики.

Ранее со ссылкой на главу Адыгеи сообщалось, что региональная программа "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры" на 2023-2027 годы позволит при финансовой поддержке федерального центра - Фонда развития территорий - решить актуальные для жителей республики задачи в сфере ЖКХ. Объем ее финансирования превышает 680 млн рублей.