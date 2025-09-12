Кадыров сообщил, что находится более чем в 30 санкционных списках

Глава Чечни отметил, что его мать также включили в санкционные списки

ГРОЗНЫЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров в настоящее время находится более чем в 30 санкционных списках.

"У нас всегда было немало недоброжелателей. Сегодня я нахожусь более чем в тридцати санкционных списках. Туда включена моя семья, а также дорогая мама - президент РОФ (региональный общественный фонд - прим. ТАСС) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна", - написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров напомнил, что его мать посвятила свою жизнь помощи нуждающимся, строительству школ, мечетей и детских садов, а также поддержке семей погибших бойцов.

"Но вместо того чтобы оценить этот труд, Лондон, а теперь и Япония, включили ее в санкционные списки. Это решение принято не ради справедливости, а чтобы угодить западным кураторам. Но как бы ни старались наши враги, нас не сломить", - отметил глава Чечни.

В пятницу правительство Японии приняло решение о введении дополнительных санкций против России, а также ряда иностранных компаний в рамках антироссийских мер. В числе подпавших под ограничения также оказались Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и его президент Аймани Кадырова.