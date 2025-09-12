Андрея Дубровского внесли в базу в том числе за "сознательное нарушение государственной границы Украины"

ТУЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Председателя Тульской областной Думы Андрея Дубровского внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". На сайте опубликованы личные данные председателя облдумы, с которыми ознакомился ТАСС.

Отмечается, что Дубровского внесли в базу в том числе за "сознательное нарушение государственной границы Украины".

С марта по сентябрь 2024 года Андрей Дубровский проходил военную службу по контракту в должности помощника командира бригады по применению сил и средств специальной разведки.

Среди наград - медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали Министерства обороны "Участнику специальной военной операции" и "За укрепление боевого содружества". В 2024 году Дубровский награжден орденом Мужества.

"Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В РФ по решению суда доступ к нему заблокирован.