Под Калининградом перезахоронили останки 64 красноармейцев, погибших в 1945 году

Руководитель региональной общественной организации поисковиков Руслан Хисамов рассказал, что калининградские поисковики 20 лет искали захоронение бойцов штрафного батальона

КАЛИНИНГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Останки 64 воинов, погибших в ходе ожесточенных боев Восточно-Прусской стратегической операции советских войск в начале 1945 года, торжественно перезахоронили в Калининградской области. Об этом ТАСС сообщил руководитель региональной общественной организации поисковиков Руслан Хисамов.

"Останки бойцов были обнаружены сводным отрядом поисковиков Калининградской и Пензенской областей во время "Вахты памяти" в 2024 году в окрестностях поселка Корнево. В двух захоронениях военной поры были найдены останки 54 красноармейцев стрелковых подразделений. В третьей - десяти "штрафников" одного из штрафных батальонов", - рассказал он.

Установлено, что бойцы стрелковых частей погибли и были захоронены в январе-феврале 1945 года. "Штрафники" упокоились в общей могиле 4 марта победного года Великой Отечественной.

Хисамов рассказал, что калининградские поисковики 20 лет искали это захоронение бойцов штрафного батальона. С просьбой отыскать могилу тогда обратился родственник одного из "штрафников".

Работа с документами военных лет, в архивах, позволила поисковикам установить имена практически всех бойцов. "Они из разных республик тогдашнего Советского Союза, возраст - от 17 до 45 лет. Погибали, когда война походила к победному завершению", - рассказал поисковик.

Спустя 80 лет прах 64 воинов обрел покой у мемориального комплекса на братской могиле в поселке Корнево Багратионовского района, где уже захоронены более 7 400 героев Великой Отечественной войны. Захоронили останки со всеми воинскими почестями, по христианским и мусульманским традициям. Многочисленные участники церемонии почтили память всех погибших воинов в Великой Отечественной войне минутой молчания, возложили венки и цветы к мемориалу.