Заммэра Анастасия Ракова отметила, что упрощенный путь столичных школьников получить среднее профобразование не повлиял на роль города как образовательного хаба

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 39 тыс. московских девятиклассников воспользовались возможностью сдать ОГЭ по двум дисциплинам вместо четырех для поступления в колледжи в рамках пилотного проекта по расширению доступности среднего профессионального образования. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"В этом году в Москве ОГЭ после девятого класса сдавало 117 тыс. ребят, в том числе 107 тыс., которые окончили государственную школу. Из них выбрали возможность поучаствовать в эксперименте и сдавать не четыре экзамена, а два - 39 тыс. ребят. Москва взяла на себя повышенное обязательство обеспечить каждого ребенка, который сдавал два ОГЭ, бесплатным бюджетным местом в городском колледже. Для этого мы создали 47 тыс. бюджетных мест и свои обязательства выполнили в полном объеме", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

По ее словам, власти столицы, понимая, что в некоторых городских колледжах не хватает мест, особенно по информационным технологиям или сестринскому делу, заключили договоры с профильными федеральными вузами, в составе которых есть соответствующие колледжи. Поэтому все дети поступили на те специальности,на которые они хотели. "Мы провели опросы среди родителей выпускников и видим, что 85% довольны и выбранным колледжем, и специальностью", - добавила Ракова.

По ее словам, среди респондентов 78% заявили, что сдача двух экзаменов вместо четырех сильно снизила уровень напряжения и стресса ребенка.

Как отметила заммэра, такой упрощенный путь столичных школьников получить среднее профобразование не повлиял на роль Москвы как образовательного хаба. 10 тыс. ребят из других регионов поступили на бюджетные места в городских колледжах.