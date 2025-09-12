Сенатор Новиков рассказал о проекте по помощи семьям с детьми-инвалидами

Член комитета СФ по соцполитике описал работу "Социального десанта", который организует адресную помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в том числе в труднодоступных районах

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Член комитета СФ по соцполитике Иван Новиков поделился опытом работы с семьями с детьми с ограниченными возможностями здоровья на примере проекта "Социальный десант", который оказывает адресную помощь нуждающимся. Об этом он сообщил на дискуссионной площадке "Социальный десант. Особый случай" Форума социальных инноваций регионов.

Проект "Социальный десант" реализуется в Архангельской области с 2021 года. Его суть в организации адресной помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в том числе в труднодоступных районах. Участникам проекта являются юристы, психологи и другие эксперты, готовые оказать консультации по всем важным вопросам.

"Социальный десант" - это не только информирование жителей о социальных мерах поддержки государства, но и оказание адресной помощи каждому, кто нуждается", - сообщил Новиков.

В ходе заседания он отметил, что сегодня крайне важно работать над комплексной системой обучения уходу за гражданами, нуждающимися в особой заботе.

Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 11 по 13 сентября. На мероприятии представлены в том числе передовые технологии в здравоохранении, а также инновационные решения в социальной сфере.